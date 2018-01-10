На Камчатке провалившегося под лёд мальчика спасли одноклассницы

В Камчатском крае мальчика, провалившегося под лёд на реке Амчагача, спасли одноклассницы, сообщает New Inform.

Как заявили представители пресс-службы краевого управления МЧС, инцидент произошёл 4 января.

По имеющейся информации, дети решили покататься с горки, которая расположена у реки. Мальчик пошёл первым и выехал на речной лёд, где провалился в полынью.

Выбраться самостоятельно он не смог, поэтому одна из девочек протянула ему ледянку, с помощью которой ребёнок вылез на поверхность. Затем одноклассницы сняли с мальчика мокрую куртку, дали ему рукавицы и проводили домой.

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