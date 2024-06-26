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Экономист Иванова-Швец прокомментировала ситуацию с серыми зарплатами

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Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец прокомментировала ситуацию с серыми зарплатами.

«Точную статистику по численности и размерам серой заработной платы никто привести не может, но многие соглашаются, что её масштабы постепенно сокращаются», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила эксперт, нарушители должны понимать, что это серьёзно отражается на будущей пенсии.

«И хорошо, если такой гражданин заработает хотя бы на минимальную пенсию, а то в перспективе может быть только социальная пенсия», — добавила она.

Ранее эксперт в области рынка труда Юлия Левина рассказала, что в некоторых отраслях во время летнего сезона требуется больше работников.

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