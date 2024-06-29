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Лидер «Грузинской мечты» заявил о стремлении к евроинтеграции

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Глава правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с заявлением о стремлении к евроинтеграции.
Лидер «Грузинской мечты» заявил о стремлении к евроинтеграции
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

Слова Каладзе приводит РИА Новости.

Каладзе заявил, что его партия всеми силами борется за то, чтобы Грузия стала членом «европейской семьи». Также генсек «Грузинской мечты» подверг критике оппозицию, выступающую против правящей партии.

«Одну вещь должны все понять, они (оппозиционеры) являются врагами страны. Они действуют исходя из интересов других стран», — сказал Каладзе.

Ранее Каладзе высказался об американских санкциях.

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