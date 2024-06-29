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«СТРАНА.ua»: на Украине обсуждают смену премьер-министра Шмыгаля

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Издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники пишет, что власти Украины начали обсуждать смену премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«СТРАНА.ua»: на Украине обсуждают смену премьер-министра Шмыгаля
  • AP
  • © Alexandru Dobre

Как пишет портал в своём Telegram-канале, возглавить кабмин Украины вместо Шмыгаля якобы может первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Инициаторами данной перестановки являются Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. По словам источника, таким образом на нынешнего украинского премьер-министра хотят повесить накопившийся в обществе негатив против власти из-за роста тарифов, коррупции, мобилизации.

«Показать, что президент видит эти проблемы, решает их и повышает эффективность правительства», — отметил собеседник.

При этом пока непонятно, будет ли замена носить чисто технический характер и суть работы правительства не поменяется или же под это событие из кабмина уберут также министров, которые напрямую пытаются строить отношения с Западом.

Ранее Ермак осудил граждан, которые поднимают тему коррупции на Украине.

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