Кадыров призвал Бастрыкина быть аккуратным в словах об исламе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина быть аккуратным в словах об исламе.

Соответствующий пост глава российского региона опубликовал в своём Telegram в ответ на слова главы СК, который, как отметил Кадыров, в ходе выступления на ПМЮФ, говоря о последних терактах, их исполнителей назвал «террористами-исламистами».

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и ещё раз подчёркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты», — написал глава Чечни.

Кадыров призвал не путать религии с «сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов». По его словам, подобные преступники могут называть себя как угодно, однако в реальности не имеют никакого отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора.

Отдельно он добавил, что в настоящий момент народы в России едины и сплочены и важно дорожить этим фактором, избегая попыток делить общество по хорошим и плохим религиям.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал заявление Бастрыкина о Госдуме оскорблением россиян. Глава СК в ходе выступления на ПМЮФ задал риторический вопрос о том, когда «хорошие законы примет государственная дура».