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СК России расследует новые преступления ВСУ в отношении мирных жителей

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Следственный комитет России расследует очередные преступления Вооружённых сил Украины в отношении мирных жителей.
СК России расследует новые преступления ВСУ в отношении мирных жителей
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Курской области в результате украинских обстрелов пострадали два человека, в Белгородской области — четыре мирных жителя.

Ещё три человека пострадали в результате ракетного удара по Севастополю. В ДНР при обстрелах погибли два жителя Макеевки, получили ранения три жителя Донецка.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно об уголовном деле, возбуждённом СК России по факту теракта в деревне Городище Курской области.

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