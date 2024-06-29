СК России расследует новые преступления ВСУ в отношении мирных жителей

Следственный комитет России расследует очередные преступления Вооружённых сил Украины в отношении мирных жителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Курской области в результате украинских обстрелов пострадали два человека, в Белгородской области — четыре мирных жителя.

Ещё три человека пострадали в результате ракетного удара по Севастополю. В ДНР при обстрелах погибли два жителя Макеевки, получили ранения три жителя Донецка.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно об уголовном деле, возбуждённом СК России по факту теракта в деревне Городище Курской области.