ТАС: Россия и США оказались на пороге крупного международного конфликта
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По его словам, сказанным в беседе с изданием The American Conservative, причиной этого международного конфликта стало не только начало СВО.
«...Но и последние действия НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть...» — отметил Кузник.
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил о причастности США к ракетным атакам Вооружённых сил Украины на Севастополь.