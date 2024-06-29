ТАС: Россия и США оказались на пороге крупного международного конфликта

Россия и США находятся на пороге «нового кубинского ракетного кризиса». Такую точку зрения высказал глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

По его словам, сказанным в беседе с изданием The American Conservative, причиной этого международного конфликта стало не только начало СВО.

«...Но и последние действия НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть...» — отметил Кузник.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил о причастности США к ракетным атакам Вооружённых сил Украины на Севастополь.