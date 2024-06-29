Bloomberg: МВФ выдвинул Киеву новые требования по борьбе с коррупцией на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Киева внести поправки в Таможенный кодекс, которые смогли бы усилить борьбу с коррупцией на Украине.

Как сообщает агентство Bloomberg, в числе этих поправок — приведение таможенных операций в соответствие с законодательством Европейского союза, а также обеспечение прозрачности найма руководства и персонала.

Наряду с этим властям Украины предписано провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро, оптимизировать налоговые льготы для увеличения доходов бюджета, мобилизовать внутренние доходы, смягчить денежно-кредитную политику и сохранить резервы ЦБ на уровне $28,8 млрд.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США требуют от Киева ещё сильнее бороться с коррупцией на Украине.