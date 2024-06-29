«Отец индустриализации»: как Сергей Витте прошёл путь от железнодорожного служащего до министра финансов России

175 лет назад, 29 июня 1849 года, родился будущий министр финансов и председатель совета министров Российской империи Сергей Витте. Историки и экономисты неоднозначно оценивают его деятельность. Инициированные им реформы способствовали резкому ускорению промышленного роста в России, развитию транспортных коммуникаций и укреплению государственной валюты. Однако, по словам историков, некоторые из его начинаний привели к снижению реального уровня жизни населения. Совершить прорыв в социально-экономическом развитии государства и предотвратить революцию он не смог, считают эксперты.

29 июня 1849 года родился будущий государственный деятель Российской империи Сергей Юльевич Витте. Его реформы способствовали резкому ускорению в стране индустриализации и укреплению государственной валюты.

Железнодорожный служащий

Сергей Витте родился в Тифлисе. Его предки по отцу были выходцами из Нидерландов, а мать — родственницей князей Долгоруких. Отец сделал успешную карьеру на государственной службе. Уже после рождения Сергея семья Витте получила дворянское достоинство.

Витте-младший весьма посредственно учился в Тифлисской гимназии, увлекаясь светскими занятиями вроде фехтования и верховой езды. По поведению у него была единица. Однако затем он резко изменил свою жизнь, решив получить высшее образование. Сергей поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе и во время учёбы считался одним из лучших студентов.

«Получив степень кандидата физико-математических наук, Витте задумался над карьерой преподавателя и учёного, но родственники отговорили его, убедив, что это «не дворянское дело», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Статья Витте «О причинах дефицитности сети русских железных дорог» в журнале «Новое Слово»

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Витте поступил на службу в канцелярию новороссийского генерал-губернатора. Затем он перешёл работать на Одесскую железную дорогу, ставшую в дальнейшем частью акционерного общества Юго-западных железных дорог.

«Во время стажировки Витте изучал работу на самых разных должностях: сидел на кассах, выполнял обязанности начальника станции, контролёра, ревизора и только после этого начал работу в управлении железной дороги», — отметил Виталий Захаров.

По словам историков, карьера Витте могла оборваться в 1875 году, когда под Одессой произошла крупная железнодорожная авария. Будущего министра признали одним из виновных в инциденте. Однако пока продолжалось расследование, Витте прекрасно проявил себя, организовав доставку войск на Балканы во время Русско-турецкой войны. Благодаря протекции великого князя Николая Николаевича четыре месяца тюрьмы Витте заменили двухнедельной гауптвахтой. Его стали приглашать в столицу в качестве эксперта по железнодорожным вопросам. Он подготовил проект «Общего устава российских железных дорог» и написал книгу «Принципы железнодорожных тарифов по перевозкам грузов».

Групповой портрет Саввы Мамонтова и Сергея Витте с инженерами железнодорожного транспорта

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Административная карьера Витте также продвигалась успешно. В 1886 году он стал управляющим Юго-западными железными дорогами. Два года спустя Витте вступил в конфликт с адъютантами императора Александра III, пытаясь ограничить скорость движения царского поезда. Он объяснил придворным, что использовать для разгона состава два мощных грузовых паровоза недопустимо из соображений безопасности. В октябре того же года под Харьковом, где не было таких принципиальных служащих, царский поезд потерпел крушение. Правота Витте оказалась очевидна.

«После этого император Александр III запомнил Витте. Этот случай нельзя, конечно, считать единственной причиной его дальнейшего карьерного успеха, но он сыграл свою роль», — отметила в разговоре с RT старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Финансового университета при правительстве Российской Федерации Анастасия Горбань.

«Ратовал за развитие промышленности»

В начале 1889 года Витте был назначен начальником только что образованного Департамента железнодорожных дел при Министерстве финансов. По словам историков, его ценили настолько высоко, что при назначении ввели для него специальные доплаты — жалованье в министерстве изначально было гораздо ниже, чем у управляющего акционерным обществом. В феврале 1892 года Витте получает должность министра путей сообщения, а менее чем через год — министра финансов.

«Для понимания положения Витте нужно знать, что должности премьер-министра в её современном понимании в Российской империи тогда не было. Министр финансов отчитывался лично перед царём. От его предложений в значительной мере зависели параметры бюджета», — рассказал Виталий Захаров.

По словам эксперта, министры финансов и внутренних дел в те годы являлись самыми влиятельными чиновниками в империи и по своим административным возможностям были приближены к современному премьеру.

Витте инициировал масштабные экономические реформы. Он последовательно проводил политику протекционизма и активного привлечения капиталов, в том числе иностранных, в отечественную промышленность. В частности, он пролоббировал введение таможенного тарифа, ограничившего поступление на российский рынок иностранных товаров. При этом российским предприятиям химической, машиностроительной, металлургической промышленности он предоставлял льготы и давал казённые заказы. Для подготовки новых специалистов для отечественных производственных предприятий по указанию Витте в стране открывались новые политехнические институты и коммерческие училища.

«Про Витте говорили, что он отец индустриализации в России. Он ратовал за развитие промышленности, которая, по его мнению, должна была принести стране экономическое преуспевание и военную мощь», — отметил Виталий Захаров.

Одним из главных направлений деятельности Сергея Витте было развитие в России сети железных дорог, которые он считал кровеносной системой народного хозяйства. Он активно выкупал в государственную собственность частные железные дороги и строил новые пути за казённый счёт. Одной из первостепенных задач для него стало строительство Транссибирской магистрали. Хотя критики проекта называли его разорительным для страны. Витте считал, что Транссиб ускорит развитие восточных регионов империи.

Западно-Сибирская железная дорога. Испытание первой секции моста через реку Иртыш

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Министр был противником избытка денежной массы в стране. Под его руководством Минфин осуществил введение золотого монометаллизма. Рубль превратился в одну из самых устойчивых валют в мире.

«Устойчивость национальной валюты привела к притоку иностранных инвестиций в страну, что стало драйвером развития промышленности. Именно благодаря этой реформе период пребывания Витте на посту министра финансов называют «золотым десятилетием» русской промышленности. В то же время стоит отметить, что приток иностранных инвестиций привёл к зависимости отечественной промышленности от иностранных вливаний, что негативно отразилось на социально-экономическом развитии государства после мирового финансового кризиса 1900—1903 годов», — рассказала Анастасия Горбань.

Кроме того, критики действий Витте отмечают, что его денежная реформа привела к дефициту денежной массы в стране, а «избыточная» устойчивость рубля была невыгодна экспортёрам.

Сергей Витте

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В 1895—1902 годах Витте ввёл в России винную монополию, доходы от которой стали важным источником пополнения государственного бюджета. Однако это, по словам Анастасии Горбань, также привело к росту цен на алкоголь и увеличению количества отравлений людей различными суррогатами.

Витте также активно повышал в России налоги, в том числе косвенные, что негативно сказывалось на качестве жизни населения.

«Реформирование косвенного налогообложения часто провоцирует увеличение цены на конечные продукты, что, к сожалению, приводит к ухудшению уровня жизни наименее обеспеченного населения. В данном случае тяжесть этого бремени ложилась на крестьянство», — отметила Горбань.

Социально-политические взгляды Витте за время его нахождения на госслужбе подверглись серьёзной трансформации. Изначально он был сторонником существования крестьянской общины и абсолютизма, однако со временем пришёл к целесообразности поддержки ведения крестьянами индивидуального хозяйства и перехода России к конституционной монархии. В начале ХХ века критики стали обвинять Витте в «антидворянской» политике. В 1903 году он был переведён с должности министра финансов на менее значимую — председателя комитета (в дальнейшем — совета) министров. Его влияние после этого резко упало.

Портрет министра финансов и члена Государственного Совета Сергея Юльевича Витте, этюд к картине Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного Совета"

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Витте был решительным противником вступления России в войну с Японией. Когда же ход боевых действий оказался неудачным для официального Санкт-Петербурга, именно его отправили подписывать мирный договор. За заключение мира ему было пожаловано графское достоинство. Однако, так как по условиям договора Япония получила половину острова Сахалин, недоброжелатели прозвали Витте «графом Полусахалинским».

Под руководством Витте был подготовлен Манифест 17 октября 1905 года, ставший попыткой начала построения в России конституционной монархии и достижения общественного консенсуса на фоне революционных событий. Однако, по словам историков, деятельности Витте в этом направлении не оценили ни консерваторы, ни сторонники радикальных реформ. Его влияние на политическую жизнь страны стало снижаться. В апреле 1906-го он ушёл в отставку с поста председателя совета министров. В дальнейшем он участвовал в политических интригах и пытался вернуть себе былое влияние, но в этом не преуспел. 13 марта 1915 года Сергей Витте умер.

«Витте был одной из ярчайших личностей в политической жизни России рубежа XIX—XX веков. У него были свои плюсы и минусы. Если подвести общий итог, то мы увидим, что для страны он сделал очень много полезного. Но всё же добиться качественных изменений, которые могли бы позволить России перейти на новый уровень технологического развития и избежать революции, он не смог», — подытожил Виталий Захаров.