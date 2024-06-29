Вучич: Сербия не будет терпеть терроризм

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал нападение террориста на жандарма у посольства Израиля в Белграде.

Его слова приводит ТАСС со ссылкой на аккаунт лидера Сербии в Instagram*.

Вучич выразил благодарность сотруднику МВД, который ликвидировал террориста. Также он отметил, что после операции пострадавший жандарм чувствует себя нормально.

«Сербия не потерпит терроризма!» — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград сможет решительно ответить на угрозу терроризма.

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