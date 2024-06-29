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В Сербии заявили о готовности решительно ответить на угрозу терроризма

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Белград сможет решительно ответить на угрозу терроризма. С таким заявлением выступил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.
В Сербии заявили о готовности решительно ответить на угрозу терроризма
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Говоря в эфире «Радио и телевидения Сербии» об инциденте у здания израильского посольства в Белграде, он назвал произошедшее «безумным шагом», который нельзя приписать ни одной из религий, ни одному из народов. Речь, по его словам, идёт о преступлении «отдельного лица с именем и фамилией».

Вучевич обратился к соотечественникам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться пропаганде тех, кто хотел бы внести разлад в общество.

«Государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма», — заверил он.

Ранее стало известно о полицейском, которого ранили из арбалета у посольства Израиля в Белграде.

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