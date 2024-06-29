Подполье сообщило об ударе по складам с военной техникой ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS под Запорожьем
ВС России ударили по карьеру в контролируемой Киевом части Запорожской области, где располагается склад с боекомплектом и военной техникой ВСУ.
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в подполье.
Также взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS.
Ранее объект критической инфраструктуры был повреждён в подконтрольном ВСУ Запорожье.
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