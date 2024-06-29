Подполье сообщило об ударе по складам с военной техникой ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS под Запорожьем

ВС России ударили по карьеру в контролируемой Киевом части Запорожской области, где располагается склад с боекомплектом и военной техникой ВСУ.

РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в подполье. Также взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS. Ранее объект критической инфраструктуры был повреждён в подконтрольном ВСУ Запорожье.