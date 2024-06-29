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В Донецке ракета пробила крышу школы

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В Донецке в результате украинской атаки ракета прямым попаданием пробила крышу школы №91 в Петровском районе.
В Донецке ракета пробила крышу школы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что в результате атаки ВСУ в здании учебного заведения было разбито свыше 30 окон и повреждён фасад. Также повреждения получила мастерская при школе.

Что касается непосредственно ракеты, то, по словам директора учебного заведения Елены Картамышевой, она попала прямо в помещение, где обычно учатся младшие классы.

В результате обстрела пострадавших нет, в момент атаки в здании был только дежурный.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь возросло до четырёх.

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