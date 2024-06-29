В Донецке ракета пробила крышу школы
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в результате атаки ВСУ в здании учебного заведения было разбито свыше 30 окон и повреждён фасад. Также повреждения получила мастерская при школе.
Что касается непосредственно ракеты, то, по словам директора учебного заведения Елены Картамышевой, она попала прямо в помещение, где обычно учатся младшие классы.
В результате обстрела пострадавших нет, в момент атаки в здании был только дежурный.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что число пострадавших от ракетной атаки на Севастополь возросло до четырёх.