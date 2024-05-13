RT в Telegram
Подпишись

Врач Сурская назвала инструменты оценки вероятности развития инсульта

Короткая ссылка
Заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Елена Сурская рассказала, что с помощью специального калькулятора можно самостоятельно оценить вероятность развития инсульта на ближайшие десять лет.
Врач Сурская назвала инструменты оценки вероятности развития инсульта
  • Gettyimages.ru

Для этого существуют разные шкалы, самая известная — Фрамингемская шкала, в которой представлены шесть наиболее значимых факторов риска, поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

В числе таких факторов — малоподвижный образ жизни, ожирение, сахарный диабет, вредные привычки, депрессия, частые стрессы.

«Причинами инсультов чаще всего являются заболевания, связанные с поражением сосудов. Это атеросклероз, гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, инфаркт миокарда», — добавила Сурская.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить