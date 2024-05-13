Врач Сурская назвала инструменты оценки вероятности развития инсульта

Заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Елена Сурская рассказала, что с помощью специального калькулятора можно самостоятельно оценить вероятность развития инсульта на ближайшие десять лет.

Для этого существуют разные шкалы, самая известная — Фрамингемская шкала, в которой представлены шесть наиболее значимых факторов риска, поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

В числе таких факторов — малоподвижный образ жизни, ожирение, сахарный диабет, вредные привычки, депрессия, частые стрессы.

«Причинами инсультов чаще всего являются заболевания, связанные с поражением сосудов. Это атеросклероз, гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, инфаркт миокарда», — добавила Сурская.

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