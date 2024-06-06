Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность

Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему коллективный Запад пытается в основном придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира.

По его словам, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.