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Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность

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Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность
  • РИА Новости

«По-прежнему коллективный Запад пытается в основном придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира.

По его словам, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.

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