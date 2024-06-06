Из Петербурга в Москву и не только: какие высокоскоростные ж/д магистрали планируется построить в России

Московское правительство представило на ПМЭФ проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые свяжут столицу с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью. Общая протяжённость сети ВСМ в России по окончании этих работ составит 4671 км, а скорость движения по ней будет достигать 400 км/ч. Производством подвижных составов для новых магистралей займётся предприятие «Уральские локомотивы». По словам аналитиков, реализация этого проекта позволит повысить транспортную доступность ряда городов и подстегнёт развитие экономики.

Правительство Москвы представило на Петербургском международном экономическом форуме проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Согласно планам, первый такой маршрут будет проложен между российской столицей и Санкт-Петербургом.

«Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России таких дорог нет. Магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным проектом, обсуждается создание сети таких дорог», — говорится в презентации.

Длина новой дороги составит 679 км. При следовании без остановок преодолеть это расстояние можно будет всего за 2 ч 15 мин. Сейчас время в пути при проезде на поездах «Сапсан» составляет менее 4 ч, на «Ласточке» — около 5,5 ч, а на других поездах — около 8 ч.

Составы по ВСМ будут ходить каждые 10—15 минут. На маршруте предусмотрено 16 остановок. В первой партии поездов будет 28 составов.

Официальный старт реализации проекта был дан 14 марта 2024 года. В церемонии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

В конце марта в компании «Скоростные магистрали» сообщили, что уже выполнено более 60% проектно-изыскательских работ. К 1 июля правительство России, РЖД и Сбер вместе должны определить стоимость проезда по магистрали.

Московский вокзал в Санкт-Петербурге

Legion-Media

© Irina Brester

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, создание ВСМ повлечёт за собой реконструкцию железнодорожной станции Санкт-Петербург — Главный, включая Московский вокзал.

«Реализация проекта ВСМ в Петербурге не ограничится прокладкой новых железнодорожных путей и новым терминалом. Будет создан пассажирский комплекс «Волковская» и перевод туда электропоездов Московского и Волховского направлений, развитие комплекса «Дача Долгорукова», реконструкция железнодорожной станции Санкт-Петербург — Главный, включая Московский вокзал», — сказал Беглов в интервью ТАСС.

Также по теме «Работа на опережение»: как проходит подготовка техперсонала для обслуживания российского лайнера МС-21 Учебный центр РАТА подготовил первую группу из 22 технических специалистов для обслуживания российского самолёта МС-21 с двигателями...

Правительство Северной столицы в данный момент синхронизирует с проектом ВСМ необходимые изменения улично-дорожной сети, добавил он. Так, у терминала высокоскоростной магистрали должна будет появиться привокзальная площадь, а в створе улицы Черняховского и Товарного переулка построят тоннель.

В дополнение к этому будет построена станция метро «Лиговский проспект — 2», которая «сыграет важную роль в распределении пассажиропотока из Москвы по новой высокоскоростной магистрали», заявил Беглов. Внешний облик станции будет согласован с новым терминалом ВСМ и городской застройкой. Сам терминал планируется максимально бережно вписать в сложившуюся в городе среду и интегрировать в его состав отдельные исторические объекты.

Беглов уточнил, что начало строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали намечено на 2026 год.

До Луганска и Донецка

После реализации пилотного проекта планируется также построить аналогичные трассы из Москвы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.

Путешествие в Екатеринбург по новой ВСМ займёт 6 ч 36 мин (длина — 1532 км), в Адлер — 7 ч 50 мин (1540 км), в Минск — 3 часа (715 км), в Рязань — 65 мин (205 км).

Общая протяжённость сети ВСМ в России по окончании работ достигнет 4671 км. Скорость движения по ней составит до 400 км/ч.

Минтранс РФ также прорабатывает создание высокоскоростной ж/д магистрали до новых регионов России. Об этом 4 июня сообщил министр транспорта Роман Старовойт в ходе выступления в Совете Федерации. Ранее, в декабре 2023 года, такое предложение выдвинул Владимир Путин.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные магистрали. — RT) до Луганска и Донецка», — сказал глава государства на IV Железнодорожном съезде в Москве.

Предположительный облик поезда для ВСМ

РИА Новости

© Компания "Скоростные магистрали"

Производством специальных поездов для высокоскоростных магистралей займётся предприятие «Уральские локомотивы». В апреле этого года РЖД подписала контракт с этой компанией на 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух электропоездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Если все планы по строительству ВСМ реализуют, то общий заказ на поезда будет существенно больше. Так, только на маршруте Москва — Екатеринбург должны будут курсировать 90 поездов. Ещё больше составов будет на адлерском направлении — 107. Между Москвой и Минском курсировать начнёт 21 поезд, а в Рязань будут ездить девять поездов.

Известно, что электропоезда будут состоять из восьми вагонов. При этом составы можно будет объединять, благодаря чему станут доступны варианты из 16 вагонов. Ранее глава РЖД Олег Белозёров сообщал, что новые поезда оснастят детской комнатой, кухней с баром и развлекательной мультимедийной системой.

«К практической реализации»

Стоит отметить, что необходимость строительства в России высокоскоростных маршрутов для пассажирского железнодорожного транспорта обсуждалась ещё во времена СССР. Попытки построить такую магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом были предприняты в 1990-х годах, однако успехом не увенчались.

«Разговоры о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом идут достаточно давно. Подобные проекты появились ещё в начале 1990-х годов, однако экономический кризис и политическая нестабильность тогда не позволили толком приступить к этому проекту», — пояснил в разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Поезд «Сапсан»

РИА Новости

© Евгений Биятов

В итоге в 2000-х было решено остановиться на компромиссном варианте — запуске скоростных поездов «Сапсан» по старой железнодорожной ветке. Это позволило существенно сократить время в дороге и создать первый скоростной ж/д маршрут в России. Вместе с тем старые пути всё же не позволяют поезду полностью использовать свои технические возможности — «Сапсан» способен развивать скорость до 300—350 км/ч, однако на большей части магистрали его скорость составляет примерно 200 км/ч.

Несколько позже на высшем уровне обсуждались новые проекты по постройке ВСМ, однако их реализация откладывалась из-за отсутствия финансирования.

Также по теме В погоне за мечтой: как создавались первые отечественные скоростные электропоезда В последние годы электропоезд «Сапсан» стал важнейшим звеном в транспортном сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом в...

«Сама эта тема обсуждалась уже очень давно. Но теперь мы в финансовом, экономическом и технологическом смысле созрели, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать», — отметил в марте этого года Владимир Путин.

Сейчас российская промышленность готова обеспечить строительство ВСМ всем необходимым оборудованием, говорят аналитики.

«Если спрос на оборудование будет, то наша промышленность сможет это сделать. Единственное — не готова пока в нужной мере нормативная база, но я думаю, что это, скорее всего, будет исправлено», — заявил в комментарии RT замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета профессор Иван Петров.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

«Промышленность способна производить необходимое для ВСМ оборудование. Не будем забывать, что до 1990-х годов наша страна выпускала более чем значительный спектр технической продукции», — сказал специалист в беседе с RT.

По словам Евгения Семибратова, для такой огромной страны, как Россия, проекты типа ВСМ особенно важны.

«Нам нужно обеспечивать быстрые и эффективные транспортные связи между городами», — подчеркнул аналитик.

Эксперт добавил, что строительство ВСМ станет серьёзной нагрузкой для экономики, однако этот проект, по его мнению, даст толчок развитию высокотехнологичного производства и научной базы.

«Кроме того, создаётся огромное количество новых рабочих мест. Плюс ко всему увеличение транспортной доступности городов привлечёт туда дополнительно бизнес, инвестиции, поспособствует развитию туризма. В этой связи выбор указанных городов для ВСМ выглядит вполне логичным», — резюмировал Семибратов.