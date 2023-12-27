«Двигатель нового поколения»: как в России создаются агрегаты для газотранспортных систем

Объединённая двигателестроительная корпорация приступила к стендовым испытаниям первого опытного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25. Эта установка — ключевой элемент газоперекачивающих агрегатов, которые обеспечивают транспортировку голубого топлива по трубопроводам. Двигатель обладает мощностью 25 МВт и отличается низким уровнем эмиссии вредных веществ. Прогнозный срок службы агрегата — не менее 120 тыс. часов. По словам аналитиков, производство подобного оборудования станет залогом безопасности российской энергетики.

Специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») приступили к стендовым испытаниям опытного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25, сообщили RT в пресс-службе «Ростеха».

«В Уфе на предприятии Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», стартовали стендовые испытания первого опытного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов, обеспечивающих необходимое давление при транспортировке газа по газопроводам», — заявили в госкорпорации.

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, это первая отечественная разработка с такими техническими характеристиками.

«Это двигатель нового поколения... А это значит, что мы с вами сегодня делаем очень большой шаг вперёд к нашему технологическому суверенитету в топливно-энергетическом комплексе. «Газпром», «Ростех» и ОДК — это стратегические партнёры, а разработка этого двигателя, без сомнения, новая веха в расширении нашего сотрудничества. Убеждён, что двигатель в скором времени станет серийной продукцией для «Газпрома», — приводит слова Миллера пресс-служба «Ростеха».

Старт испытаний газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25

© Пресс-служба ОДК

В свою очередь, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что АЛ-41СТ-25 был разработан в рекордно короткие сроки.

«Это инновационный продукт с повышенными характеристиками эффективности, надёжности, экологичности. Он создан в рекордно короткие сроки — всего за два года, несмотря на кратно возросшую загрузку наших предприятий. Каждая такая разработка — ещё один шаг на пути к 100%-ной технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе страны», — заявил он.

Генеральный директор ОДК, член бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России» Вадим Бадеха сообщил, что корпорация активно развивает направление индустриальных двигателей и проект АЛ-41СТ-25 имеет приоритетный статус среди программ компании.

«Первый опытный промышленный двигатель пятого поколения в России — это высокотехнологичный продукт, не уступающий по ряду ключевых характеристик лучшим мировым образцам в этом классе мощности», — подчеркнул Бадеха.

В дальнейшем на базе газогенератора новой силовой установки планируется создать целое семейство высокоэффективных приводов для газоперекачивающих агрегатов мощностью до 42 МВт, добавил гендиректор ОДК.

С высоким КПД

Силовая установка АЛ-41СТ разработана специалистами уфимского предприятия «ОДК-УМПО» в рамках реализации соглашений между «Ростехом», ОДК, «Газпромом» и Республикой Башкортостан. В общей сложности над её созданием работали более 26 тыс. человек.

Расчётный коэффициент полезного действия двигателя достигает 39,1% с возможностью дальнейшего повышения до 40%, что превосходит показатели существующих аналогов этого класса, КПД которых не превышает 38,5%, отмечают в «Ростехе».

За счёт своих характеристик двигатель способен создавать более высокое давление в газотранспортной системе, что позволяет эксплуатировать его на протяжённых маршрутах и современных газопроводах с повышенным рабочим давлением.

Разработка АЛ-41СТ-25

© Пресс-служба ОДК

Одно из основных преимуществ АЛ-41СТ — низкая эмиссия вредных веществ. По этому показателю аппарат соответствует требованиям как российских, так и международных экологических стандартов.

Помимо этого, агрегат может поддерживать заданную мощность при повышении температуры до +35 °C. Установка обладает ресурсом для наращивания мощности до 32 МВт без замены газогенератора.

Инженерам также удалось добиться высоких эксплуатационных показателей: межремонтный ресурс двигателя составляет 30 тыс. часов, а назначенный ресурс (общий срок службы) — 120 тыс. часов с возможностью продления до 150 тыс. часов. Эксплуатационная надёжность обеспечена за счёт применения ряда конструктивных элементов и технических решений, отработанных ранее на серийном двигателе АЛ-31СТ.

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Как отмечается в материалах «Ростеха», использование промышленных газотурбинных двигателей пятого поколения АЛ-41СТ-25 на газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций ПАО «Газпром» вместо существующих аналогов приведёт к экономии природного газа в объёме более 800 тыс. куб. м в год на каждой такой установке.

Ещё одно преимущество АЛ-41СТ-25 — быстрый ввод в эксплуатацию. Это качество было достигнуто в том числе за счёт применения электронного блока управления, который позволил избежать длительной отладки изделия при пусконаладочных работах. Кроме того, благодаря небольшим размерам АЛ-41СТ-25 характеризуется простотой в обслуживании.

Как ожидается, первый двигатель АЛ-41СТ-25 пройдёт опытно-промышленную эксплуатацию на компрессорной станции «Арская» ООО «Газпром трансгаз Казань». В дальнейшем, как сообщал ранее гендиректор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв, эти турбины станут основой отечественных газоперекачивающих агрегатов нового поколения.

«Базис развития экономики»

Стоит отметить, что разработка АЛ-41СТ-25 реализуется на фоне действия западных санкций, которые затронули энергетический сектор российской экономики. Как отметил в ноябре этого года первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, из-за ухода с российского рынка зарубежных поставщиков ОДК столкнулась с повышенным спросом на свою продукцию.

«В классе турбин малой и средней мощности в России иностранная продукция занимает около четверти рынка, и теперь нам предстоит её заместить. В разработке находится линейка новых наземных силовых установок АЛ-41СТ», — заявил представитель «Ростеха».

АЛ-41СТ-25

© Пресс-служба ОДК

По словам аналитиков, российские разработчики уже достигли определённых успехов в области импортозамещения.

«Сейчас мы заняты замещением газотурбинных систем, которые поставлялись компанией Siemens. Эти работы проходят в рамках общего тренда по импортозамещению. Здесь мы видим уже реальные успехи. Если приступили к испытаниям АЛ-41СТ, это означает, что запуск в серию этой установки не за горами», — сказал в беседе с RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что России критически важно обладать собственными компетенциями в разработке энергетического оборудования.

«Мы должны обладать необходимыми навыками для производства любого оборудования, которое используется в энергетике. Неважно, турбины это или электротехническое оборудование. Потому что энергетика — это инфраструктура, это базис развития экономики», — заявил эксперт в комментарии RT.

Он подчеркнул, что наличие собственных технологий и готовых промышленных решений обеспечивает энергетическую безопасность страны.

«Поэтому продукция ОДК востребована. Главное, чтобы она была адекватна по сравнению с конкурентами и не была слишком дорогой или неэффективной. Если эти условия будут соблюдены, то российские аналоги импортного оборудования будут только приветствоваться нашими промышленными потребителями», — резюмировал аналитик.