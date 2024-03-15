РЖД презентовали дизайн поезда для ВСМ

В РЖД раскрыли дизайн поезда для ВСМ, скорость которого может достигать 400 км/ч.

Как сообщает РБК, первый поезд появится, предположительно, в 2027 году.

В поезде будет восемь вагонов, включая вагон-бистро. Уточняется, что составы можно будет объединять — соответственно, будут доступны вариации в восьми и 16 вагонах. Испытания планируется провести на участке Зеленоград — Тверь.

Глава РЖД Олег Белозёров ранее сообщил об утверждении эскизного варианта поезда для движения по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ.