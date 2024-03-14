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Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ

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Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург и АЭС в Ленобласти должно вестись с применением российских технологий, заявил президент России Владимир Путин.
Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ
  • РИА Новости

«В ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны», — сказал он.

Путин напомнил, что соответствующую задачу огласил в послании Федеральному собранию.

По его словам, оба объекта важны для экономики и наращивания технологического потенциала страны.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.

До этого глава государства утвердил новую стратегию научно-технологического развития России.

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