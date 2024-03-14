Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ
- РИА Новости
«В ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны», — сказал он.
Путин напомнил, что соответствующую задачу огласил в послании Федеральному собранию.
По его словам, оба объекта важны для экономики и наращивания технологического потенциала страны.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.
До этого глава государства утвердил новую стратегию научно-технологического развития России.