Путин призвал увеличить вложения государства и бизнеса в исследования

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.

«Отечественная научная инфраструктура — наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности, производства материалов, космических программ. Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число научных держав мира», — заявил он.

Ранее Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России.

RT ведёт трансляцию послания.