RT в Telegram
Подпишись

Время в пути по ВСМ от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут

Короткая ссылка
На стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 показали презентацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Рязани.
Время в пути по ВСМ от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, время в пути по ВСМ составит 1 час 5 минут, что почти в два раза быстрее, чем сейчас.

«Сейчас — 2 часа 3 минуты. Станет 1 час 5 минут... в 1,9 раза быстрее», — говорится на слайдах.

Протяжённость ВСМ от Москвы до Рязани составит 205 км. Поезда будут развивать скорость до 400 км/ч.

Поток пассажиров ожидается на уровне 5,8 млн в год.

Ранее сообщалось, что РЖД подписала договор на 12 млрд рублей об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить