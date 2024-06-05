Время в пути по ВСМ от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут

На стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 показали презентацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Рязани.

Как отмечает РИА Новости, время в пути по ВСМ составит 1 час 5 минут, что почти в два раза быстрее, чем сейчас.

«Сейчас — 2 часа 3 минуты. Станет 1 час 5 минут... в 1,9 раза быстрее», — говорится на слайдах.

Протяжённость ВСМ от Москвы до Рязани составит 205 км. Поезда будут развивать скорость до 400 км/ч.

Поток пассажиров ожидается на уровне 5,8 млн в год.

Ранее сообщалось, что РЖД подписала договор на 12 млрд рублей об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.