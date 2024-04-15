РЖД подписала договор на поставку двух поездов для ВСМ Москва — Петербург

РЖД подписала договор на 12 млрд рублей об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Об этом компания написала в Telegram.

«РЖД подписала договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заниматься строительством поездов будет предприятие «Уральские локомотивы». Готовые к эксплуатации поезда должны быть поставлены в марте 2028 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил заключить с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург.