РЖД подписала договор на поставку двух поездов для ВСМ Москва — Петербург
- РИА Новости
Об этом компания написала в Telegram.
«РЖД подписала договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заниматься строительством поездов будет предприятие «Уральские локомотивы». Готовые к эксплуатации поезда должны быть поставлены в марте 2028 года.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил заключить с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург.