Путин поручил заключить с «ВСМ Две Столицы» соглашение о ВСМ Москва — Петербург
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Перечень поручений размещён на сайте Кремля.
В них сказано, что президент поручил при участии РЖД, Сбербанка России и заинтересованных исполнительных органов субъектов России обеспечить заключение с ООО «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения о реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали.
Установленный срок — 15 апреля 2024 года.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
18 марта Путин в ходе выступления на концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.