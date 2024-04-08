Путин поручил заключить с «ВСМ Две Столицы» соглашение о ВСМ Москва — Петербург

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству при участии РЖД и Сбера заключить с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Перечень поручений размещён на сайте Кремля.

В них сказано, что президент поручил при участии РЖД, Сбербанка России и заинтересованных исполнительных органов субъектов России обеспечить заключение с ООО «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения о реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Установленный срок — 15 апреля 2024 года.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

18 марта Путин в ходе выступления на концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.