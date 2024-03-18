Путин: восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка
- РИА Новости
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«Только утром мне доложили, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска», — заявил президент.
Путин отметил, что в скором времени железнодорожные составы проедут «прямо в Севастополь».
Ранее Путин призвал использовать российские технологии в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
Также в ходе послания Федеральному собранию он призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.