Путин: восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Только утром мне доложили, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска», — заявил президент.

Путин отметил, что в скором времени железнодорожные составы проедут «прямо в Севастополь».

Ранее Путин призвал использовать российские технологии в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Также в ходе послания Федеральному собранию он призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.