Путин назвал отношения с Африканским континентом одним из приоритетов для России

Развитие отношений с Африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», — отметил Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Чад заинтересован в расширении оборонного сотрудничества с Россией.