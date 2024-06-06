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Путин назвал отношения с Африканским континентом одним из приоритетов для России

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Развитие отношений с Африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России.
Путин назвал отношения с Африканским континентом одним из приоритетов для России
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», — отметил Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Чад заинтересован в расширении оборонного сотрудничества с Россией.

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