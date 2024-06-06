Путин назвал отношения с Африканским континентом одним из приоритетов для России
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
«Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», — отметил Путин.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Чад заинтересован в расширении оборонного сотрудничества с Россией.