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МИД Киргизии попросил объективно расследовать ситуацию с таксистом в Москве

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Министерство иностранных дел Киргизии попросило всесторонне и объективно рассмотреть дело в отношении водителя такси в Москве, который ранее высадил из машины пассажиров — участников СВО.
МИД Киргизии попросил объективно расследовать ситуацию с таксистом в Москве
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Посольство КР в РФ направило официальную ноту в МИД РФ с просьбой провести объективное и всестороннее рассмотрение уголовного дела в отношении указанного гражданина», — сообщил МИД республики.

Как сообщили в Бишкеке, гражданину Киргизии была оказана консульская и юридическая помощь.

Третьего июня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в соцсетях появились сообщения, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан России, а после высадил из машины пассажиров, которые являются участниками СВО.

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