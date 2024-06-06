В отношении мужчины, взявшего детей в заложники в Москве, возбудили дело

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, незаконно удерживавшего детей в квартире в Москве.

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, он незаконно проник в квартиру дома на юго-западе Москвы, вытолкнул оттуда женщину и удерживал её двоих несовершеннолетних детей.

Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на западе столицы.

Также стало известно, что суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину, который сбросил ребёнка с балкона.