В отношении мужчины, взявшего детей в заложники в Москве, возбудили дело
Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
По данным следствия, он незаконно проник в квартиру дома на юго-западе Москвы, вытолкнул оттуда женщину и удерживал её двоих несовершеннолетних детей.
Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на западе столицы.
Также стало известно, что суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину, который сбросил ребёнка с балкона.