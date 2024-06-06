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СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы

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Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на западе столицы.
СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ст. 222 УК России (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему)», — говорится в заявлении в Telegram.

По имеющимся данным, 6 июня на улице Алексея Свиридова было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

Следователи ведут расследование преступления, изучают записи с видеокамер и опрашивают свидетелей. 

Ранее в МВД назвали нападение на западе Москвы заказным убийством.

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