Сильный взрыв произошёл недалеко от Еревана

Взрыв произошёл в Котайкской области Армении недалеко от Еревана, сообщают местные Telegram-каналы. Видео инцидента публикуют в соцсетях. Как утверждается, это произошло в районе города Абовян.

AP

© Vahram Baghdasaryan/Photolure

Видео публикует в том числе Sputnik Армения. Как сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян, взрыв раздался на газозаправочной станции на трассе Ереван — Севан, сейчас к месту пожара направляются экстренные службы.