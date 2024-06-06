Сильный взрыв произошёл недалеко от Еревана
Взрыв произошёл в Котайкской области Армении недалеко от Еревана, сообщают местные Telegram-каналы. Видео инцидента публикуют в соцсетях. Как утверждается, это произошло в районе города Абовян.
- AP
- © Vahram Baghdasaryan/Photolure
Видео публикует в том числе Sputnik Армения.
Как сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян, взрыв раздался на газозаправочной станции на трассе Ереван — Севан, сейчас к месту пожара направляются экстренные службы.
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