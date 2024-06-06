Правительство Германии подготовило план действий на случай войны

Германское правительство подготовило план на случай войны, он предусматривает переброску войск НАТО на восточный фланг, эвакуацию некоторых регионов, а также переход компаний к производству товаров, предназначенных только для оборонных целей.

Об этом сообщает Bild.

Также в плане, который называется «Рамочная директива по общей обороне», сказано, что больницы следует подготовить к наплыву большого числа пациентов в течение длительного времени. Продовольствие в случае войны планируется хранить на специальных складах, расположение которых засекречено.

Во время войны бундестаг не должен распускаться, а СМИ будут должны немедленно транслировать «важные объявления».

Особое внимание уделяется защите железнодорожных мостов и возможностям для строительства временных переправ через реки. Также в случае конфликта будет восстановлена ​​обязательная служба для призывников. Это означает, что «граждане могут быть призваны в армию в любое время», поясняет таблоид.

Во время выступления в бундестаге немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия должна вернуть воинскую повинность, чтобы быть готовой к войне к 2029 году.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, со своей стороны, призвала власти Германии взять на учёт примерно 900 тыс. резервистов из-за «российской угрозы».