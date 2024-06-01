Депутат бундестага призвала взять на учёт около 900 тысяч резервистов
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Соответствующее заявление было сделано в беседе с Funke.
По словам Штрак-Циммерманн, руководство России «готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада».
«Поэтому мы должны как можно скорее обрести обороноспособность. Мы предлагаем активировать около 900 тыс. резервистов», — заявила депутат.
Ранее стало известно о том, что Нидерланды ускорят разработку стратегии для противодействия угрозам в Северном море, которые якобы исходят от России.