Депутат бундестага призвала взять на учёт около 900 тысяч резервистов

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала власти Германии взять на учёт примерно 900 тыс. резервистов из-за «российской угрозы».

Соответствующее заявление было сделано в беседе с Funke.

По словам Штрак-Циммерманн, руководство России «готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада».

«Поэтому мы должны как можно скорее обрести обороноспособность. Мы предлагаем активировать около 900 тыс. резервистов», — заявила депутат.

Ранее стало известно о том, что Нидерланды ускорят разработку стратегии для противодействия угрозам в Северном море, которые якобы исходят от России.