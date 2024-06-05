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Писториус: Германия должна быть готова к войне в 2029 году

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Германия должна вернуть воинскую повинность, чтобы быть готовой к войне к 2029 году, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в бундестаге.
Писториус: Германия должна быть готова к войне в 2029 году
  • Gettyimages.ru

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году. Главными являются три вопроса: кадры, техника и финансы», — цитирует Писториуса Focus.

Как заявил министр, Российская Федерация якобы давно перешла на военную экономику и «продолжает вооружаться». Писториус опасается, что победа России в СВО обойдётся Западу дороже, чем нынешняя помощь Украине.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ранее призвала власти Германии взять на учёт примерно 900 тыс. резервистов из-за «российской угрозы».

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