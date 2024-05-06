Вирусолог Викулов заявил о вреде самолечения антибиотиками

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

«Устойчивость к антибиотикам развивается независимо от желания людей. В частности, увеличилась устойчивость к азитромицинам и группе макролидов, но это вынужденная ситуация в условиях пандемии. Ситуацию можно исправить. Для начала, прекратить практику самостоятельного применения антибактериальных препаратов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, врачи прекрасно понимают, что при вирусных инфекциях антибиотики не применяются, но если ОРВИ будет протекать с одновременным развитием бактериальной пневмонии, то антибиотики будут назначать по медицинским показаниям.

Ранее профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова Минздрава России Сергей Яковлев заявил о неэффективности антибиотиков при вирусных заболеваниях.