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Профессор Яковлев заявил о неэффективности антибиотиков при вирусных заболеваниях

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Профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова Минздрава России Сергей Яковлев заявил о неэффективности антибиотиков при вирусных заболеваниях.
Профессор Яковлев заявил о неэффективности антибиотиков при вирусных заболеваниях
  • Gettyimages.ru

«Острые респираторные вирусные инфекции называются вирусами. Антибиотики на вирусы не действуют. Поэтому решение Минздрава об исключении из стандарта лечения ОРВИ антибиотиков является абсолютно правильным», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, у тяжелобольных вирусные инфекции могут способствовать присоединению бактериальной флоры, но это только 1—2% больных.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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