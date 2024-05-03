Профессор Яковлев заявил о неэффективности антибиотиков при вирусных заболеваниях

Профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова Минздрава России Сергей Яковлев заявил о неэффективности антибиотиков при вирусных заболеваниях.

«Острые респираторные вирусные инфекции называются вирусами. Антибиотики на вирусы не действуют. Поэтому решение Минздрава об исключении из стандарта лечения ОРВИ антибиотиков является абсолютно правильным», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, у тяжелобольных вирусные инфекции могут способствовать присоединению бактериальной флоры, но это только 1—2% больных.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.