Профессор Яковлев заявил о неэффективности антибиотиков при вирусных заболеваниях
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«Острые респираторные вирусные инфекции называются вирусами. Антибиотики на вирусы не действуют. Поэтому решение Минздрава об исключении из стандарта лечения ОРВИ антибиотиков является абсолютно правильным», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, у тяжелобольных вирусные инфекции могут способствовать присоединению бактериальной флоры, но это только 1—2% больных.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.