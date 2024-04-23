В Волгограде рассказали о графике репетиций парада Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.
Трёхчасовые репетиции состоятся 1, 3 и 7 мая.
Движение в районе проведения и на прилегающих улицах будет ограничено.
Точные схемы перекрытия дорог опубликуют в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Перми начались репетиции парада Победы. Военнослужащие и курсанты работают над построением и чеканкой шага. Занятия проводятся на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии России.