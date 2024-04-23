В Волгограде рассказали о графике репетиций парада Победы

В Волгограде пройдут три репетиции парада Победы на площади Павших Борцов.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

Трёхчасовые репетиции состоятся 1, 3 и 7 мая.

Движение в районе проведения и на прилегающих улицах будет ограничено.

Точные схемы перекрытия дорог опубликуют в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Перми начались репетиции парада Победы. Военнослужащие и курсанты работают над построением и чеканкой шага. Занятия проводятся на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии России.