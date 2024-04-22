В Перми рассказали о подготовке к параду Победы

В Перми начались репетиции парада Победы. Военнослужащие и курсанты работают над построением и чеканкой шага. Занятия проводятся на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии России.

Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на мэрию.

Генеральные репетиции будут организованы на Октябрьской площади, где состоится и парад. Они запланированы на 4 и 7 мая.

Также стало известно, что в Тверском районе Москвы 23 апреля временно изменят схему движения транспорта, передаёт газета «Взгляд» со ссылкой на столичное правительство. Ограничения связаны с проведением тренировки с механиками-водителями военной техники к 9 Мая.

Ранее сообщалось, что акция «Георгиевская ленточка» начнётся 24 апреля в Петербурге.