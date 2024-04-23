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В Подмосковье расширили возможности портала «Моя школа»

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В Министерстве образования Московской области рассказали о расширении возможностей портала «Моя школа».
В Подмосковье расширили возможности портала «Моя школа»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Теперь, помимо основного расписания уроков, в дневнике показываются ещё и секции, которые посещает ребёнок, весь распорядок дня всегда под рукой», — заявил первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн.

Расписание дополнительных занятий публикуется в блоке «Другие мероприятия» сразу после основных школьных предметов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии новый сезон проекта ранней профориентации «Билет в Будущее» запустят для подростков в шестой раз.

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