В Подмосковье расширили возможности портала «Моя школа»

В Министерстве образования Московской области рассказали о расширении возможностей портала «Моя школа».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Теперь, помимо основного расписания уроков, в дневнике показываются ещё и секции, которые посещает ребёнок, весь распорядок дня всегда под рукой», — заявил первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн.

Расписание дополнительных занятий публикуется в блоке «Другие мероприятия» сразу после основных школьных предметов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии новый сезон проекта ранней профориентации «Билет в Будущее» запустят для подростков в шестой раз.