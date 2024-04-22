Более 13 тысяч подростков Удмуртии примут участие в проекте «Билет в Будущее»
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В текущем учебном году к участию в мероприятиях проекта присоединились более 14,5 тыс. подростков. Они участвовали в написании онлайн-диагностик и посещали экскурсии на предприятия. Консультировали учащихся порядка 300 педагогов.
По словам замдиректора Центра опережающей профессиональной подготовки по профориентационной работе Марии Набатчиковой, в этом году планируется участие более 220 педагогов и свыше 13 тыс. учеников. Кроме того, проект планируют расширить, включив в него новые активности.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.