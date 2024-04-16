В Татарстан направят 19,3 млн рублей на профобучение работников ОПК в 2024 году
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующее распоряжение на портале правовой информации России.
Бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получат более 8,4 тыс. граждан.
Обучение организовано в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.