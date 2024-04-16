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В Татарстан направят 19,3 млн рублей на профобучение работников ОПК в 2024 году

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В правительстве Татарстана заявили о выделении 19,3 млн рублей на организацию профессионального обучения работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2024 году.
В Татарстан направят 19,3 млн рублей на профобучение работников ОПК в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующее распоряжение на портале правовой информации России.

Бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получат более 8,4 тыс. граждан.

Обучение организовано в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.

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