В ЯНАО запустят образовательную программу для самозанятых

В Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на центр «Мой бизнес».

«Это интенсивный курс, который поможет всем желающим получать дополнительный легальный доход: создать, развить или масштабировать свой действующий бизнес», — заявили в организации.

Там также отметили, что бесплатные лекции, вебинары, онлайн-уроки и личные консультации будут проводить ведущие эксперты и предприниматели.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье зарегистрировали ещё 18 тыс. объектов малого и среднего бизнеса.