В больницы Подмосковья поставят около 400 аппаратов для диагностики и лечения зрения

В больницы Московской области поставят около 400 аппаратов для диагностики и лечения зрения.

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Оборудование поставят в 44 больницы, в том числе в Протвино, Клин, Щёлково, Мытищи и Одинцово. На новые аппараты выделено более 550 млн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что филиал №3 детской городской поликлиники №122 в Гольянове перестраивается в рамках нового московского стандарта.