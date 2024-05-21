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Рогов: киевский режим готовит масштабную волну репрессий на Украине

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Украинские власти намерены запугивать тех, кто усомнится в легитимности Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов: киевский режим готовит масштабную волну репрессий на Украине
  • РИА Новости

«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории санкционировано проведение «масштабной волны репрессий». Таким образом украинские власти попытаются задавить инакомыслие и запугать тех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского, отметил Рогов. 

Он подчеркнул, что Зеленский одержим властью и прибылью, а диктатуру и хаос на Украине прикрывают моделью «западной демократии». 

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что США и их союзники настойчиво советуют Зеленскому создавать атмосферу страха среди мирных жителей.

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