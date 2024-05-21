Рогов: киевский режим готовит масштабную волну репрессий на Украине
- РИА Новости
«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории санкционировано проведение «масштабной волны репрессий». Таким образом украинские власти попытаются задавить инакомыслие и запугать тех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского, отметил Рогов.
Он подчеркнул, что Зеленский одержим властью и прибылью, а диктатуру и хаос на Украине прикрывают моделью «западной демократии».
Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что США и их союзники настойчиво советуют Зеленскому создавать атмосферу страха среди мирных жителей.