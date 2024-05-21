Украинские власти намерены запугивать тех, кто усомнится в легитимности Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории санкционировано проведение «масштабной волны репрессий». Таким образом украинские власти попытаются задавить инакомыслие и запугать тех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского, отметил Рогов.

Он подчеркнул, что Зеленский одержим властью и прибылью, а диктатуру и хаос на Украине прикрывают моделью «западной демократии».

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что США и их союзники настойчиво советуют Зеленскому создавать атмосферу страха среди мирных жителей.