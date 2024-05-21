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Сунак объявил «день позора» в Великобритании после скандала с ВИЧ

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Британский премьер Риши Сунак объявил 20 мая «днём позора» в стране на фоне скандала с переливанием крови с ВИЧ пациентам в 1970—1980 годах.

В Великобритании опубликовали доклад с расследованием заражений тысяч граждан ВИЧ и гепатитом после переливания.

«Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад свидетельствует о многолетнем моральном падении, лежащем в основе нашей национальной жизни», — сказал Сунак. 

В прошлом году директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что, по данным ВОЗ, в Европе наблюдается самый быстрый рост распространения ВИЧ.

Клюге добавил, что нынешние достижения медицины сделали ВИЧ хроническим заболеванием, а люди, проходящие лечение, могут прожить долгую здоровую жизнь.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.

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