Роспотребнадзор: открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор открывает работу всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции.

Отмечается, что консультирование граждан специалистами-эпидемиологами будет осуществляться с 27 ноября по 5 декабря.

Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании.