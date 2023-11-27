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Роспотребнадзор: открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

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В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор открывает работу всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции.
Роспотребнадзор: открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции
  • РИА Новости

Отмечается, что консультирование граждан специалистами-эпидемиологами будет осуществляться с 27 ноября по 5 декабря. 

Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании.

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