Роспотребнадзор: открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор открывает работу всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции.
- РИА Новости
Отмечается, что консультирование граждан специалистами-эпидемиологами будет осуществляться с 27 ноября по 5 декабря.
Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании.
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