Директор европейского бюро ВОЗ: в Европе наблюдается самый быстрый рост ВИЧ

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге опубликовал заявление, в котором говорится, что, по данным ВОЗ, в Европе наблюдается самый быстрый рост распространения ВИЧ.

«В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире», — говорится в заявлении, опубликованном на ReliefWeb.

Уточняется, что в данном регионе 50% людей обращаются за медицинской помощью слишком поздно и получают, соответственно, поздний диагноз.

«Эта тенденция не меняется уже 10 лет», — отметил Клюге.

При этом он отметил, что в ряде стран региона показатели смертности неприемлемо высоки, а в других передача ВИЧ была почти полностью остановлена.

Клюге добавил, что нынешние достижения медицины сделали ВИЧ хроническим заболеванием и люди, проходящие лечение, могут прожить долгую здоровую жизнь.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.