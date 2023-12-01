Директор европейского бюро ВОЗ: в Европе наблюдается самый быстрый рост ВИЧ
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«В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире», — говорится в заявлении, опубликованном на ReliefWeb.
Уточняется, что в данном регионе 50% людей обращаются за медицинской помощью слишком поздно и получают, соответственно, поздний диагноз.
«Эта тенденция не меняется уже 10 лет», — отметил Клюге.
При этом он отметил, что в ряде стран региона показатели смертности неприемлемо высоки, а в других передача ВИЧ была почти полностью остановлена.
Клюге добавил, что нынешние достижения медицины сделали ВИЧ хроническим заболеванием и люди, проходящие лечение, могут прожить долгую здоровую жизнь.
Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.