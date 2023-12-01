RT в Telegram
Подпишись

Директор европейского бюро ВОЗ: в Европе наблюдается самый быстрый рост ВИЧ

Короткая ссылка
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге опубликовал заявление, в котором говорится, что, по данным ВОЗ, в Европе наблюдается самый быстрый рост распространения ВИЧ.
Директор европейского бюро ВОЗ: в Европе наблюдается самый быстрый рост ВИЧ
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире», — говорится в заявлении, опубликованном на ReliefWeb.

Уточняется, что в данном регионе 50% людей обращаются за медицинской помощью слишком поздно и получают, соответственно, поздний диагноз.

«Эта тенденция не меняется уже 10 лет», — отметил Клюге.

При этом он отметил, что в ряде стран региона показатели смертности неприемлемо высоки, а в других передача ВИЧ была почти полностью остановлена.

Клюге добавил, что нынешние достижения медицины сделали ВИЧ хроническим заболеванием и люди, проходящие лечение, могут прожить долгую здоровую жизнь.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить