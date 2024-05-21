Рособрнадзор: сдавшие ЕГЭ досрочно ученики смогут пересдать один из предметов
- РИА Новости
Пересдать экзамен в 2024 году можно будет до конца приёмной кампании 4 и 5 июля.
«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня (пересдачи. — RT). Если он выпускник текущего года», — сказал Круглинский, передаёт ТАСС.
В феврале президент России Владимир Путин призвал совершенствовать механизм ЕГЭ и предоставить ученикам право пересдачи одного предмета по выбору.
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