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Рособрнадзор: сдавшие ЕГЭ досрочно ученики смогут пересдать один из предметов

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Правом пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут воспользоваться в том числе ученики, сдавшие экзамен досрочно, рассказал замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Рособрнадзор: сдавшие ЕГЭ досрочно ученики смогут пересдать один из предметов
  • РИА Новости

Пересдать экзамен в 2024 году можно будет до конца приёмной кампании 4 и 5 июля.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня (пересдачи. — RT). Если он выпускник текущего года», — сказал Круглинский, передаёт ТАСС. 

В феврале президент России Владимир Путин призвал совершенствовать механизм ЕГЭ и предоставить ученикам право пересдачи одного предмета по выбору. 

Ранее психолог дала советы, как поддержать детей перед экзаменами. 

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