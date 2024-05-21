Рособрнадзор: сдавшие ЕГЭ досрочно ученики смогут пересдать один из предметов

Правом пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут воспользоваться в том числе ученики, сдавшие экзамен досрочно, рассказал замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Пересдать экзамен в 2024 году можно будет до конца приёмной кампании 4 и 5 июля.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня (пересдачи. — RT). Если он выпускник текущего года», — сказал Круглинский, передаёт ТАСС.

В феврале президент России Владимир Путин призвал совершенствовать механизм ЕГЭ и предоставить ученикам право пересдачи одного предмета по выбору.

Ранее психолог дала советы, как поддержать детей перед экзаменами.