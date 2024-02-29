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Путин призвал совершенствовать механизм ЕГЭ

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Путин призвал совершенствовать механизм ЕГЭ
  • AFP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать ещё один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого выпускника предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приёмной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы с учётом пересдачи», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что около 700 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена в 2024 году.

RT ведёт трансляцию послания.

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