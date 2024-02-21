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Рособрнадзор: около 700 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в 2024 году

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В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что около 700 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году.
Рособрнадзор: около 700 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в 2024 году
  • РИА Новости

«На участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тыс. человек. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано свыше 5,5 тыс. экзаменационных пунктов (ППЭ)», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что для проверки готовности к проведению ЕГЭ глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал все российские субъекты поучаствовать в апробации ППЭ, проведение которой запланировано на 5 марта.

Ранее младший методист математики онлайн-школы №1 Наталья Верещагина рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по математике.

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