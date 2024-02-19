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Специалист Мушта назвал особенности досрочной сдачи ЕГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал об отличиях досрочной сдачи ЕГЭ от проводимого в основные сроки.
Специалист Мушта назвал особенности досрочной сдачи ЕГЭ
  • РИА Новости

«Существует миф о том, что досрочная сдача ЕГЭ проще, чем экзамен, который проходит в основную волну. Но на самом деле разницы никакой нет — это такой же экзамен, состоящий из аналогичного набора заданий», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, это тот же самый экзамен, но только для тех, кто по определённым причинам не может сдавать его в утверждённые сроки.

До начала периода досрочной сдачи ЕГЭ осталось меньше месяца, поэтому имеет смысл правильно распределить время для подготовки к нему.

«Сейчас главное — заняться точечно теми заданиями, которые вызывают сложности. Конечно, в каждом экзамене существуют свои нюансы, которые нужно прорабатывать долго, однако в оставшееся время лучше сконцентрироваться на тех заданиях, которые принесут наибольшее количество баллов», — заключил Мушта.

Ранее младший методист математики онлайн-школы №1 Наталья Верещагина рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по математике.

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