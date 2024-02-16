Методист Верещагина дала советы по подготовке к ЕГЭ по математике
- РИА Новости
В беседе с «Тюменской областью сегодня» она посоветовала тренироваться решать нестандартные задачи из второй письменной части.
Как отметила эксперт, важно проводить анализ своих ошибок и не пользоваться гаджетами в процессе подготовки.
Кроме того, желательно стараться уложиться в заданный промежуток времени даже при подготовке.
Верещагина также рекомендовала учиться понимать математику, а не только заучивать алгоритмы, так как если на экзамене учащийся что-то забудет, то с помощью составления логической цепочки он сможет дойти до верного ответа.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.